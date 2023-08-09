Байден ограничил инвестиции США в технологическую отрасль КНР

Президент США Джо Байден подписал указ, который вводит ограничения на инвестиции в технологическую отрасль Китая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минфина США.

Отмечается, что ограничения включают в себя разработку полупроводников и микроэлектроники, квантовых технологий, а также искусственного интеллекта.

«Байден подписал указ по реагированию на угрозу национальной безопасности США со стороны вызывающих опасения государств, пытающихся разработать и использовать секретные или передовые технологии и продукцию, которые играют ключевую роль с точки зрения потенциала для разведывательной деятельности, слежки или средств в киберпространстве», – сказано в документе.

Как уточнил представитель администрации США, этот указ позволяет министру финансов страны регулировать поступление инвестиций в китайские структуры, если они связаны с национальной безопасностью. Бизнесменам США теперь нужно будет сообщать о подобных сделках, так как часть из них может быть запрещена.