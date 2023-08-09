В США сотрудники ФБР застрелили угрожавшего Байдену мужчину

Сотрудники ФБР в США застрелили мужчину в городе Прово (штат Юта). Как сообщает NBC, подозреваемый высказывал угрозы в адрес политиков и общественных деятелей, в том числе президента Джо Байдена и окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга.

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Как утверждается, подозреваемый был идентифицирован как Крейг Делеу Робертсон.

«Высокопоставленный чиновник из администрации сообщил NBC News, что Байден был проинформирован о рейде ФБР», — сообщает телеканал.