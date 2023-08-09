В США сотрудники ФБР застрелили угрожавшего Байдену мужчину

В США сотрудники ФБР застрелили мужчину, который угрожал Байдену
Сотрудники ФБР в США застрелили мужчину в городе Прово (штат Юта). Как сообщает NBC, подозреваемый высказывал угрозы в адрес политиков и общественных деятелей, в том числе президента Джо Байдена и окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга.
Как утверждается, подозреваемый был идентифицирован как Крейг Делеу Робертсон.
«Высокопоставленный чиновник из администрации сообщил NBC News, что Байден был проинформирован о рейде ФБР», — сообщает телеканал.
В ФБР объяснили, что мужчина был застрелен, когда сотрудники спецслужбы попытались вручить ему ордер на арест и обыск по месту жительства.