Канада расширила санкции против Белоруссии

Оттава ввела дополнительные санкции против Минобороны и внутренних войск Белоруссии. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Канады.

Новые санкции Оттава приурочила к третьей годовщине президентских выборов в Белоруссии, за которыми последовали массовые протесты. Всего под ограничения попали девять физлиц и семь юрлиц. В число лиц, подвергшихся санкциям, вошли правительственные чиновники, судьи и соратники режима, включая председателя Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии Ивана Эйсмонта.

«Сегодняшнее объявление также направлено против Минобороны, внутренних войск МВД, а также военных оборонных и технологических компаний страны», — говорится в заявлении.