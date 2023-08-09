Джордж Сорос выделил миллионы долларов Демократической партии США

Миллиардер и филантроп Джордж Сорос выделил рекордные 16 миллионов долларов комитету политических действий, связанному с лидером демократического большинства в Сенате США Чаком Шумером. Об этом сообщает Fox News.

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Джордж Сорос и другие американские бизнесмены, среди которых сын миллиардера Алекс Сорос и председатель Netflix Рид Хастингс, выделили в общей сложности около 37 миллионов долларов.

Перед донорами стоит задача удержания Демократической партией США контроля над Сенатом в 2024 году, то есть достижения партией победы на промежуточных выборах.

«Группа Сороса предоставила связанному с Шумером комитету политических действий общую поддержку в размере 16 миллионов долларов только в период с февраля по июнь», — сообщают журналисты.

Комитет политических действий — структура, создаваемая кандидатами в любых избирательных кампаниях с целью объединения взносов на их проведение.