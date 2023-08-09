Сын действующего президента Джо Байдена Хантер получал деньги от российских и казахских бизнесменов. Об этом пишет Fox News со ссылкой на главу комитета по надзору Палаты представителей США конгрессмена Джеймса Комера.

Телеканал утверждает, что Комер опубликовал 19-страничную записку со скриншотами банковских переводов, который получил Хантер Байден в то время, пока его отец был вице-президентом в администрации Барака Обамы.

Сообщается, что Байден получал многомиллионные переводы от украинской энергетической компании Burisma Holdings, а также от российской предпринимательницы Елены Батуриной и казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева.

«Тогда вице-президент Байден встречался — лично, в течение значительных периодов времени — с этими людьми или их представителями», — сказано в записке.