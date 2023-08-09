Обзор иноСМИ: угроза сильнее инфляции для ЕС и мир в стадии глобальной войны

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Деиндустриализация страшнее инфляции для Европы

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Под влиянием различных факторов, таких как украинский кризис и стимулирование промышленной политики США, процесс деиндустриализации, разворачивающийся в Европе с 2022 года, беспокоит ЕС больше, чем рекордно высокая инфляция, пишет China Economic Review. По данным Евростата, ВВП еврозоны во втором квартале 2023-го увеличился на 0,6 процента в годовом исчислении и на 0,3 процента в месячном исчислении, что несколько лучше, чем ожидалось. В то же время базовая инфляция в еврозоне, которая не включает цены на продукты питания и энергоносители, выросла в годовом исчислении на 5,5 процента в июле, это выше предыдущих прогнозов.

Германия, один из главных двигателей европейской экономики, во втором квартале показала нулевой рост ВВП. Италия, обладающая крупными производственными мощностями, продемонстрировала снижение темпов роста ВВП с 0,6 процента в первом квартале до 0,3 процента во втором. Поэтому экономический спад в Европе уже не за горами. Бедственное положение промышленно развитых стран ЕС свидетельствует, что трудности, с которыми столкнулась европейская экономика, нельзя свести к инфляции или рецессии. После того, как разразился украинский кризис, европейская производственная база постоянно истощалась, а деиндустриализация в Европе усиливалась. С прошлого года энергоемкие предприятия многих европейских стран сократили или остановили производство (включая половину производства цинка и алюминия в Европе).

«Черное море стало горячей точкой украинского кризиса»

Российские военные корабли контролируют значительную часть Черного моря, а Украина с помощью беспилотников пытается незаметно доставить взрывчатку к российским портам и судам. В воздушном пространстве над международными водами летают разведывательные самолеты и беспилотники НАТО, собирая данные, используемые против Москвы, в то время как Россия заполняет небо собственными самолетами.

Черное море, выход к которому есть у России, Украины и трех стран НАТО, иногда упускается из виду в контексте украинского кризиса, но становится все более опасным котлом военной и геополитической напряженности после выхода России из зерновой сделки, пишет The New York Times. Этот регион очень важен для России, Украины и Запада.

NYT отмечает, что борьба за контроль над Черным морем может иметь последствия для мировых энергетических рынков и для глобальных поставок продовольствия. Через Черное море проходит более трех процентов мировой нефти и нефтепродуктов. Бывший эксперт Госдепартамента по энергетике Дэвид Голдвин предупредил, что цены на нефть могут вырасти на 10-15 долларов за баррель, если Россия по какой-либо причине не сможет экспортировать свою нефть из Черного моря.

ОАЭ разворачивается от США к России и Китаю

Президент ОАЭ, шейх Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян - один из ключевых союзников США, обычно рассчитывающий на Америку в защите своей страны. Но за последний год он дважды ездил в Россию, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным, а в июне 2023-го его страна была отмечена как почетный гость на главном инвестиционном форуме России, пишет The New York Times.

Чуть позже в августе эмиратские и китайские ВВС планируют впервые провести совместные учения, что станет заметным сдвигом для богатой нефтью страны Персидского залива, которая долгое время полагалась на американские истребители, оружие и средства защиты. Углубляющиеся отношения с Россией и Китаем показывают, как ближневосточный лидер, которого правительство США рассматривает как важного партнера, все чаще идет собственным путем. Американским чиновникам не удалось убедить шейха присоединиться к внешней политике США, особенно когда речь идет об ограничении военных связей Китая и изоляции России из-за украинского кризиса.

«Турция снова склоняется в сторону ЕС»

От ЕС поступил первый положительный сигнал о смягчении отношений с Турцией - на прошлой неделе комиссар ЕС по экономическим вопросам Паоло Джентилони заявил, что соглашение о Таможенном союзе между Турцией и ЕС может быть обновлено к осени 2023 года, пишет экс-глава МИД Турции Ясар Якис в своей статье для Arab News.

Турция заключила Таможенный союз с ЕС до присоединения к блоку - это уникальный пример. С некоторыми странами Евросоюза происходило ровно наоборот - они вступили в ЕС, но их присоединение к Таможенному союзу было отложено. В случае с Турцией главной проблемой было нежелание Брюсселя обновлять соглашение о Таможенном союзе, в результате Анкара десятилетиями теряла деньги, так как третьи страны, подписавшие аналогичные договоры с ЕС, могут экспортировать товары в Турцию без уплаты пошлин, а Анкара не может поставлять продукцию в эти государства на таких же условиях.

Каждый раз, когда Турция просила ЕС об обновлении сделки, там придумывали отговорки и откладывали любые изменения, отметил Якис. По его мнению, теперь даже процесс рассмотрения заявки Турции на вступление в ЕС может быть возрожден из-за новой эры, в которую Европа вступает в результате украинского кризиса. Если Анкара сыграет положительную роль в нынешнем хаосе, она может изменить ход событий в свою пользу, заключил дипломат.

«Третья мировая уже началась»

В конце февраля 2022 года начался новый виток украинского кризиса, продолжающийся по сей день. Есть опасения, что если так пойдет и дальше, то это приведет к глобальному конфликту, а некоторые говорят, что Третья мировая война уже началась, пишет Yahoo News Japan со ссылкой на интервью французского историка и антрополога Эммануэля Тодда журналисту Акире Икэгами.

По мнению Тодда, мир уже вступил в стадию глобальной войны, которая ведется между Западом, в центре которого находятся США, и Россией. Первым этапом этой войны стали экономические конфликты и санкции, считает ученый. Россия выдержала эти санкции и с их провалом конфликт усугубился еще больше.