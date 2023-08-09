В Польше объявили дату парламентских выборов

«В Польше многие недовольны правящей партией "Право и справедливость", которая делает акцент на русофобии и на том, что Украина может быть полезна Польше как инструмент этой политики. "Гражданская платформа" проевропейская, и она занимала сдержанную позицию в отношении России, то есть прямо не поддерживала вот эти призывы военного участия Польши в конфликте между Россией и Украиной», — добавил специалист.