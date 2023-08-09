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Байден неожиданным образом подарил козырь России

Решение главы США Джо Байдена объявить земли в Аризоне, где добывается уран, национальным памятником, может ударить по экономике страны и «помочь» России. Такое заявление сделал сенатор Республиканской партии от Вайоминга Джон Баррассо, передает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт сената США.

Байден неожиданным образом подарил козырь России
© EPA

Ранее глава американского государства объявил национальным памятником почти миллион акров земель коренных народов в районе парка Большой каньон. Этим решением он заблокировал возможность вести разработку находящихся там урановых месторождений, в связи с чем эта мера столкнулась с волной критики.

«Президент Байден снова помогает нашим врагам, отказывая американцам в доступе к необходимым нам ресурсам», — заявил Баррассо. Он указал, что сейчас США импортируют из России в три раза больше Ирана, чем производят.

По его словам, ранее сенат США голосовал за увеличение внутреннего производства урана, чтобы «исключить зависимость от России». А затем Джо Байден принял решение, которое блокирует доступ к ключевым месторождениям урана и другим важным полезным ископаемым в США, чтобы умаслить свой электорат.

«Сейчас не время перекрывать доступ к американским ресурсам», — подчеркнул сенатор.

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