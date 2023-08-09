Байден неожиданным образом подарил козырь России
Решение главы США Джо Байдена объявить земли в Аризоне, где добывается уран, национальным памятником, может ударить по экономике страны и «помочь» России. Такое заявление сделал сенатор Республиканской партии от Вайоминга Джон Баррассо, передает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт сената США.
Ранее глава американского государства объявил национальным памятником почти миллион акров земель коренных народов в районе парка Большой каньон. Этим решением он заблокировал возможность вести разработку находящихся там урановых месторождений, в связи с чем эта мера столкнулась с волной критики.
«Президент Байден снова помогает нашим врагам, отказывая американцам в доступе к необходимым нам ресурсам», — заявил Баррассо. Он указал, что сейчас США импортируют из России в три раза больше Ирана, чем производят.
По его словам, ранее сенат США голосовал за увеличение внутреннего производства урана, чтобы «исключить зависимость от России». А затем Джо Байден принял решение, которое блокирует доступ к ключевым месторождениям урана и другим важным полезным ископаемым в США, чтобы умаслить свой электорат.
«Сейчас не время перекрывать доступ к американским ресурсам», — подчеркнул сенатор.