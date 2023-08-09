Власти Киева — «команда младших школьников», играющая против «команды колледжа», соответственно, шансов одержать верх над Россией у них нет. Такое мнение выразил американский сенатор-республиканец от Алабамы Томми Табервилль в эфире Fox News, передает РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал результаты опроса CNN, согласно которым 55% жителей США выступают против одобрения конгрессом дополнительного финансирования Киеву.

Сенатор заявил, что суть конфликта между Россией и Украиной ускользнула от Вашингтона. По его словам, он встречался с Владимиром Зеленским за три месяца до начала противостояния российской и украинской армий.

«В тот момент они уже воевали. Но в конце концов, это команда младших школьников, играющая против команды колледжа. Они не могут выиграть», — считает Табервилль. Он добавил, что не поддержал ни одну отправку финансовой помощи Киеву.

Сенатор указал, что Вашингтон может продолжать «бросаться деньгами» в сторону Украины, однако без прямого военного вмешательства США и НАТО Киеву не победить.