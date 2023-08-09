Документы подтвердили заговор Никсона против Альенде в Чили

Согласно недавно рассекреченным документам, за несколько дней до утверждения Сальвадора Альенде на посту президента Чили в 1970 году президент США Ричард Никсон встретился с правым чилийским медиа-магнатом, чтобы обсудить блокирование пути лидера социалистов к президентству.

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Документы, опубликованные в новом испанском издании файлов Пиночета архивариусом и писателем Питером Корнблу, включают повестку дня Никсона на 15 сентября 1970 года, которая показывает встречу в Овальном кабинете с Агустином Эдвардсом, владельцем консервативной медиа-группы El Mercurio. Днем ранее Эдвардс встретился с директором ЦРУ Ричардом Хелмсом. Он подробно описывал мысли и желания многих чилийских военнослужащих, что побудило Никсона запросить "план игры" для переворота, который предотвратил бы инаугурацию Альенде. Альенде одержал победу над соперником Хорхе Алессандри на президентских выборах, но без явного большинства.

Втайне и при поддержке Белого дома был разработан план военных захвата власти, роспуска конгресса и блокирования инаугурации Альенде. Наряду с боеприпасами и деньгами, Эдвардс передал требования военных о "четких и конкретных гарантиях", а также "заверениях, что они не будут брошены и подвергнуты остракизму".