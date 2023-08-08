Карин Кнайсль, бывшая глава МИД Австрии, арендовала уютный дом в деревне Петрушово Рязанской области, рассказала ее соседка, французская журналистка Дильбар Кладо. Об этом пишет РИА «Новости».

Уточняется, что француженка является вдовой российского биолога, академика Алексея Яблокова.

«Она [Кнайсль] проживает там же, где и я, в деревне Петрушово Касимовского района Рязанской области», - уточнила журналистка.

По ее словам, экс-министр арендовала дом и живет в нем с двумя собаками. Свободное время она заполняет тем, что пишет книги для детей.

Кладо отметила, что сочинения Кнайсль принимает и выпускает одно из московских издательств.

Главред рязанского портала «Вид сбоку» Константин Смирнов сообщил, что деревня Петрушово не представляет их себя ничего особенного, в ней нет достопримечательностей. Вместе с тем, дома в ней аккуратные, в хорошем состоянии.

Напомним, что в Австрии экс-министр подвергалась гонениям за приятельские отношения с российским лидером Владимиром Путиным. В 2018 году президент побывал у Кнайсль на свадьбе, станцевал с ней и подарил тульский самовар, картину и старинную масловыжималку.