Билла Гейтса заметили на вечеринке с новой возлюбленной

Сооснователь Microsoft, 67-летний Билл Гейтс посетил вечеринку основателя маркетплейса Amazon Джеффа Безоса вместе с новой возлюбленной, 60-летней Паулой Херд. Об этом сообщает Page Six.

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Вечеринка прошла 2 августа в итальянском Позитано на суперяхте Безоса. Херд — вдова бывшего генерального директора технологической компании Oracle Марка Херда, который умер от рака в возрасте 62 лет в 2019 году.

Среди других присутствовавших знаменитостей были замечены бизнесмен Ари Эмануэль, актеры Эндрю Гарфилд и Тоби Магуайр, а также Рания Аль Абдулла, королева Иордании и жена короля Абдаллы II.

На мероприятии Джефф Безос и его возлюбленная Лорен Санчес отпраздновали свою помолвку. Актера Леонардо ДиКаприо также заметили на вечеринке. В прошлом Безос в шутку пригрозил ему в соцсетях за общение с Санчес.

В августе 2022 года Билл Гейтс официально развелся со своей женой Мелиндой. Они состояли в браке с 1994 года. Мелинда долгое время работала в Microsoft в отделе разработки мультимедийных продуктов компании. В браке они вырастили трех детей и основали благотворительный фонд.