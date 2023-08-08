ЕС отказался давать Украине гарантии безопасности

Страны Европы отдельно могут выступать гарантами безопасности для Украины, но Евросоюз в целом как блок не уполномочен это делать. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, его цитирует Deutsche Welle* (DW, признано в России иноагентом).

По словам европейского политика, предоставления гарантий безопасности — прерогатива стран-членов ЕС, у которых имеются способы предложения подобных гарантий. Однако, указал он, Евросоюз сам по себе не является гарантом безопасности.

«Мы не являемся организацией безопасности. Это дискуссия для НАТО и отдельных стран, но не для ЕС как организации», — уточнил Стано, отметив, что ЕС может лишь поддержать конкретные предложения по гарантиям безопасности.