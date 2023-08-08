Конгрессмен призвал США изменить политику в отношении Кубы

"Нынешняя политика США в отношении Кубы усугубляет трудности <...>. США необходимо предпринять шаги для улучшения дипломатических отношений между нашими правительствами <...>, Куба должна быть исключена из списка государств - спонсоров терроризма, администрация [президента США Джо] Байдена должна <...> отказаться от санкций <...>, направить посла в Гавану", - говорится в заявлении Уэлча, опубликованном на сайте Конгресса США.

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове, после чего объявили о введении торгово-экономического эмбарго. В декабре 2014 года Барак Обама, занимавший тогда пост президента США, признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчению санкций. В 2015 году администрация Обамы объявила об исключении Кубы из американского списка государств - спонсоров терроризма.