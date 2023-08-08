Политолог подтвердил опасения Франции о развороте Африки в сторону России

«Сенаторов, бьющих тревогу, можно понять. Китайское экономическое присутствие и российское военное <...> могут изменить расклад сил, который был до сих пор. При этом ни руководство Франции, ни США, ни коллективный Запад не собираются отказываться от Африки, соревнование за симпатии между Западом и Востоком будет продолжаться», — отметил Рубинский.