Поляки избили молодого украинца и его мать

В Польше трое мужчин избили 20-летнего украинца и его мать. Об этом сообщает Polskie Radio со ссылкой на полицию.

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Инцидент произошел в конце июля в центре Бельск-Подляского. Между группой местных жителей и украинцем произошел «обмен мнениями», в результате которого его избили «руками и ногами». Молодому человеку пыталась помочь его мать, но поляки напали и на нее.

Один из нападавших, нетрезвый 33-летний житель города был задержан на месте происшествия. После просмотра записи с камер видеонаблюдения удалось установить и задержать двух других — 42-летнего мужчину и его 21-летнего сына, также местные жители. Им всем грозит до трех лет тюрьмы.

По данным следствия, инцидент не имел «национальной подоплеки».