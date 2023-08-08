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Госдеп: США объявят о новом пакете военной помощи Киеву на этой неделе

Официальный представитель американского Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США объявят о новом пакете военной помощи Украине на текущей неделе.

Госдеп: США объявят о новом пакете военной помощи Киеву на этой неделе
© RT на русском

«Мы продолжаем поставлять Украине артиллерию, вооружения. У нас будут новые объявления позднее на текущей неделе о дополнительной помощи, которую мы планируем поставить на Украину», — цитирует его РИА Новости.

При этом он отказался раскрывать подробности о содержании нового пакета.

Ранее СМИ писали, что власти США намерены 8 августа объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи на $200 млн.

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