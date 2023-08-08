Нуланд: Военные Нигера намерены действовать вопреки конституции

Военные в Нигере, отстранившие от власти президента Мохамеда Базума, во время консультаций с исполняющей обязанности первого заместителя госсекретаря США Викторией Нуланд в Ниамее выразили твердый настрой на действия, которые не соответствуют конституции этой африканской страны. Такое мнение Нуланд выразила на брифинге для журналистов, его стенограмму опубликовала в понедельник пресс-служба Госдепартамента.

Дипломат отметила, что встретилась в столице Нигера в том числе с генералом Мусой Салау Бармой, которого военные объявили начальником генштаба ВС республики.

Видео дня

"Я отмечу, что эти переговоры были очень откровенными и временами довольно трудными, поскольку мы добивались решения на основе переговоров. На этом направлении было нелегко добиваться подвижек. Они достаточно твердо придерживаются своей точки зрения относительно того, как они хотят действовать дальше, и это не соответствует Конституции Нигера", - сказала и.о. первого заместителя госсекретаря.

Говоря о решении посетить Нигер, Нуланд сообщила: "Мы хотели откровенно поговорить с людьми, несущими ответственность за этот вызов демократическому порядку, и выяснить, можем ли мы попытаться решить эти проблемы дипломатическим путем, можем ли мы начать какие-то переговоры, а также совершенно ясно дать понять, что на кону наши отношения, экономическая и другая поддержка, которую нам по закону придется прекратить, если не будет восстановлена демократия".

По словам Нуланд, военные в Нигере "имеют собственное представление о дальнейшем пути".

"Их представления не соответствуют конституции, и для наших отношений будет трудным, если они выберут этот путь. Но мы представили им ряд вариантов продолжения диалога и надеемся, что они ими воспользуются", - добавила дипломат.

Нуланд отметила, что на консультациях с военными Нигера "затронула вопрос о [ЧВК] "Вагнер" и об угрозе тем странам, где она присутствует".

"Я бы не сказала, что мы многое узнали о том, что они думают на этот счет", - добавила и. о. первого заместителя госсекретаря, говоря о позиции мятежников.



"Я отмечу, что у меня сложилось впечатление на сегодняшних встречах, что люди, которые предприняли эти действия, очень хорошо осознают риски своему суверенитету, когда приглашается "Вагнер", - продолжала она.