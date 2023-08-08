Госдеп отверг заявление МИД России об отваживании Киева от переговоров

«Прекрасно знают, что сами сказали Зеленскому сворачивать переговоры в апреле 2022-го, сами инициировали запрет киевским режимом мирных переговоров с Россией в сентябре 2022-го, сами год публично заявляли неоднократно, что не время для переговоров, а все равно обвиняют Россию», — подчеркнула дипломат.