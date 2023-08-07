В Германии допустили поставку ВСУ ракет Taurus

Немецкие специалисты могут перепрограммировать ракеты Taurus в случае, если ФРГ решит поставлять их Киеву, бундестага Маркус Фабер.

Он допустил, что ракеты в Германии запрограммируют так, чтобы можно было использовать в ограниченной местности.

«Геоданные крылатых ракет "Таурус" можно запрограммировать таким образом, чтобы их можно было использовать только в определенной области», — допустил он.

Как отметил эксперт, на вооружении Люфтваффе состоят 600 ракет данного типа, но только 150 из них в рабочем состоянии. Депутат предположил, что остальные 450 можно восстановить для передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ).