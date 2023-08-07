Белоруссия получила от РФ данные о преступлениях нацистов в годы ВОВ

Следственный комитет России передал Генеральной прокуратуре Белоруссии новые сведения об убийствах мирного населения в годы Великой Отечественной войны со стороны нацистской Германии.

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«Благодаря сотрудничеству Генеральной прокуратуры Республики Беларусь и Следственного комитета Российской Федерации по расследованию уголовных дел о геноциде получены сведения о ранее неизвестных широкой общественности фактах уничтожения мирного населения БССР», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выяснились новые детали операции «Волшебная флейта», проводившаяся на территории Минска в апреле 1943 года и факты о лагерях смерти «Тростенец» «Шталаг № 352».

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России опросит больше тысячи бывших узников фашистских концлагерей, живущих в Волгоградской области, по делу о геноциде.

«Только на территории Волгоградской области проживает более 1 000 бывших узников концентрационных лагерей, которых необходимо опросить как свидетелей», — сказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

Она уточнила, что СК расследует дело о геноциде, чтобы установить все обстоятельства фашистских преступлений.