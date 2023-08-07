Погранслужба Польши запросила подкрепление к границе с Белоруссией

«Нам нужно намного больше сил на границе. Комендант Томаш Прага обратился к министерству национальной обороны с просьбой перевести очередную тысячу солдат на польско-белорусскую границу», — сказал он.

Ранее заместитель главы МИД Польши Павел Яблоньский заявил о попытках частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» пересечь границу страны со стороны Белоруссии. По его словам, со стороны Белоруссии исходит «очень реальная» угроза. Он утверждает, что бойцы «Вагнера» пытались проникнуть оттуда на территорию Польши. Замглавы МИД также отметил, что Варшава ожидает «новых нападений на границу», а также допускает «новые попытки нарушения воздушного пространства».