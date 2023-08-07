Воздушная тревога объявлена в пяти украинских регионах

В Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Черкасской областях Украины прозвучала воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.

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Кроме того, тревога прозвучала в подконтрольной Украине частях Донецкой народной республики, а также Херсонской области.

Ранее сообщалось, что воздушную тревогу объявили утром 7 августа в трех областях Украины. Такие данные опубликовал официальный ресурс по оповещению граждан. В 08:09 сирены включили в Полтавской области, затем — в Сумской и Харьковской.

Вечером 6 августа Харьковская область Украины попала в красную зону на онлайн-карте Минцифры страны. Накануне, по данным украинского издания «Инсайдер.ua», в Хмельницкой области произошло 10 взрывов. Большинство из них зафиксировали в районе военного аэродрома в Староконстантинове.