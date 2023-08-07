Air France приостановила авиасообщение с Мали и Буркина-Фасо

Французская авиакомпания Air France объявила о приостановке авиарейсов в Буркина-Фасо и Мали до 11 августа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на авиаперевозчика.

"Air France приостанавливает рейсы в и из Уагадугу и Бамако до 11 августа", – сообщили журналистам в компании.

В Air France заявили, что ожидают увеличения времени, затрачиваемого на полеты из аэропортов африканских стран южнее Сахары.

Ранее Мали и Буркина-Фасо объявили, что будут расценивать интервенцию в Нигер как объявлением войны в свой адрес. В СМИ сообщали о таких планах со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), о чем также предупреждали военные власти в Нигере.

Тем не менее лидеры ЭКОВАС публично отвергли подобный вариант развития событий.