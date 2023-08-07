Обзор иноСМИ: отказ ВСУ от военной тактики США и потеря европейцами в России ста миллиардов

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Почему военная тактика США терпит неудачу на Украине»

Видео дня

Аналитики считают, что тактика НАТО, быстро внедренная в украинские войска, терпит неудачу, так как Украина не доминирует в небе, пишет Newsweek. ВСУ внедрили боевой стиль НАТО наряду с западным оборудованием - танками, бронетранспортерами и другими видами вооружений. В The New York Times ранее вышла статья, рассказавшая, что украинская армия отказалась от американских боевых методов и «вернулась к тактике, которую знает лучше всего».

Опрошенные Newsweek эксперты заявили, что на это есть одна основная причина. Страны НАТО ценят совместную работу всех компонентов вооруженных сил. Чтобы украинские силы преуспели в тактике НАТО, им необходимо превосходство в воздухе, которого у них нет, заявил полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон. Западные страны направили Украине десятки миллиардов долларов военной помощи, но эта помощь не включала западные истребители, такие как F-16, и ударные вертолеты стандарта НАТО. Без западных самолетов ВСУ «воюют как минимум с одной связанной рукой», отметил де Бреттон-Гордон. Президент Украины Владимир Зеленский всего за несколько часов до начала наступления ВСУ заявил, что превосходство России в воздухе и потребность Киева в ПВО означают, что в ближайшие месяцы погибнет большое количество украинских солдат, отмечает Newsweek.

Американский импорт из Китая упал на четверть

Американские компании покупают все меньше китайских товаров, поскольку отношения двух стран остаются напряженными, пишет The Washington Post. Американский импорт из Китая в мае сократился на 24 процента по сравнению с маем 2022-го, а Мексика на фоне этого стала главным торговым партнером США.

Газета отмечает, что компании США активизируют усилия по уменьшению своей зависимости от китайских поставщиков, даже несмотря на то, что чиновники в Вашингтоне и Пекине пытаются наладить отношения. Такие компании, как HP, Stanley Black & Decker и Lego переориентируют свои линии поставок для американских потребителей. По оценкам Oxford Economics, сейчас на китайские товары приходится примерно каждый шестой доллар, который американцы тратят на импорт, по сравнению с почти каждым четвертым долларом до пандемии. В то же время высокопоставленный американский чиновник заявил The Washington Post, что общая сумма американского импорта из Китая с поправкой на инфляцию остается «весьма значительной и близкой к рекордно высокому уровню».

В Британии утроят штрафы за прием на работу нелегальных мигрантов

Незаконное трудоустройство нелегальных мигрантов станет «финансово разорительным» для британского бизнеса из-за новых жестких мер правительства, пишет The Telegraph. Штрафы для британских компаний, нелегально нанимающих мигрантов, увеличатся втрое и составят до 60 тысяч фунтов стерлингов (7,3 миллиона рублей по курсу августа 2023-го) за одного работника, что сделает эту практику настолько вредной, что она может «выбить компании из бизнеса».

Министр иммиграции Роберт Дженрик заявил, что эта мера должна положить конец восприятию Великобритании как страны, в которой мигранты могут легко найти работу на черном рынке. Британские арендодатели также столкнутся с десятикратно увеличенными штрафами, если сдадут жилье мигрантам без проверки их документов.

Европейские компании потеряли более ста миллиардов после ухода из России

Крупнейшие европейские компании понесли не менее ста миллиардов евро прямых убытков на российском рынке с февраля 2022 года, подсчитала газета Financial Times. Около 176 компаний зафиксировали «обесценение активов, расходы, связанные с валютными курсами, и другие разовые расходы в результате продажи, закрытия или сокращения бизнеса в России».

Европейские энергетические группы больше всего пострадали от продажи долей и закрытия российских предприятий. Общие потери BP, Shell и TotalEnergies оцениваются более чем в 40 миллиардов евро, однако из-за роста цен на энергоресурсы у компаний оказалась рекордная совокупная прибыль в 95 миллиардов евро. Предприятия из сфер промышленности, в частности, автомобилестроении, потеряли около 13,6 миллиарда евро, а банки и финансовые корпорации - более 17 миллиардов.

Мятежники в Нигере предупредили об иностранном вторжении

В Нигере военные-мятежники закрыли воздушное пространство и обвинили иностранные государства в подготовке вторжения в страну, сообщает ABC News. Такое объявление было сделано за несколько часов до того, как истек срок, установленный в ультиматуме Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).