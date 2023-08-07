Внук королевы Маргарете хочет жениться на 18-летней возлюбленной

«Кристиану осталось всего четыре месяца до 18-летия, и он заинтересован в том, чтобы у него была настоящая девушка, в основном для того, чтобы отгородиться от поклонниц, но ему также хочется обрести настоящую спутницу жизни», — сказал источник.