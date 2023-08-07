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Women's Day: 17-летний датский принц Кристиан собирается жениться

Источники, близкие к датской королевской семье, полагают, что 17-летний датский принц Кристиан планирует сделать предложение 18-летней Марие Кьяре Бурбон-Сицилийской. Об этом пишет Women's Day.

Внук королевы Маргарете хочет жениться на 18-летней возлюбленной
© Газета.Ru

Принц Кристиан был замечен в компании близкой подруги датской королевской семьи, 18-летней герцогини Капри, во время появления с друзьями на Гран-при Монако.

«Кристиану осталось всего четыре месяца до 18-летия, и он заинтересован в том, чтобы у него была настоящая девушка, в основном для того, чтобы отгородиться от поклонниц, но ему также хочется обрести настоящую спутницу жизни», — сказал источник.

По словам инсайдера, матери принца Кристиана, кронпринцессе Мэри, хотелось бы, чтобы ее сын встречался Кьярой. «Несмотря на то, что она [Мария Кьяра Бурбон-Сицилийская] ведет активный образ жизни, [девушка] не была замечена в скандалах, как и ее старшая сестра Каролина», — сообщил инсайдер.

Принцесса Мэри и ее муж принц Фредерик являются близкими друзьями родителей Кьяры. Принц Карло — крестный отец их дочери принцессы Жозефины.

«Кристиан определенно увлечен Кьярой, но пока неясно, чувствует ли она то же самое. На данный момент они хорошо ладят, обе семьи одобряют их, и у них очень похожие вкусы в музыке, спорте и даже кино», — сказал инсайдер.

Ранее сообщалось, что в Дании отказались выделить деньги из бюджета на расходы принца Кристиана.

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