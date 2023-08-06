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Reuters: в ЕС сообщили, что заявления по итогам переговоров в Джидде не будет

Участники переговоров по украинскому конфликту в городе Джидда Саудовской Аравии не будут делать совместное заявления по итогам встречи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Евросоюза.

В ЕС сообщили, что заявления по итогам переговоров в Джидде не будет
© газета.ру

По информации агентства, после встречи будет представлен план дальнейших переговоров с рабочими группами для обсуждения таких вопросов, как глобальная продовольственная безопасность, ядерная безопасность и освобождение заключенных.

Bild: в Джидде обсуждался еще один возможный мирный план по Украине

По словам представителя ЕС, переговоры можно оценивать положительно. Он добавил, что достигнуто соглашение о том, что уважение территориальной целостности и суверенитета Украины должно быть в основе любого мирного урегулирования.

Ранее газета Bild писала, что на переговорах по конфликту на Украине в Джидде обсуждался еще один возможный мирный план. Частью плана является целостность Украины, прекращение огня, начало мирных переговоров под наблюдением ООН и обмен пленными.

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