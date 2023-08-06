На Украине прокомментировали предложение не выпускать мужчин из страны три года

В МВД Украины отреагировали на предложение руководителя Украинского института будущего Вадима Денисенко о том, что необходимо ввести запрет на выезд из страны для мужчин на три года после завершения военного конфликта. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

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Как заявили в ведомстве, высказывание Денисенко о запрете выезда украинским мужчинам за границу является его личным мнением. Там попросили не считать это позицией МВД Украины.

Реакция МВД появилась потому, что многие СМИ маркировали руководителя Украинского института будущего как советника министра внутренних дел. Как заявила представитель министерства Марьяна Рева, Денисенко не является советником министра внутренних дел.

В июле представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что с февраля 2022 года на Украине пресекли незаконный выезд из страны почти 20 тыс. мужчин.

По его словам, было зафиксировано около 6 тыс. попыток, когда граждане пытались использовать поддельные документы. Также было задержано около 13,5 тыс. лиц, которые пытались пешком перейти линию государственной границы.