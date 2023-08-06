Украинский кризис разоблачил скрытый национализм ЕС и разрушил миф о космополитичной Европе. К такому выводу пришел сотрудник Королевского института международных отношений Ханс Кунднани. Он опубликовал статью в британском издании UnHerd News.

Кунднани пишет, что ЕС всегда позиционировал себя как космополитическое объединение и «хорошего парня», действующего, исходя из интересов демократии. Однако, оказывая поддержку Киеву, Европа поддерживает национализм в его худших проявлениях.

Аналитик отмечает, что внезапную «проевропейскую» идентификацию с украинским национализмом делает еще более странной «длинная история антисемитизма, которая простирается от Богдана Хмельницкого до Бандеры».

При этом «обоих до сих пор почитают на Украине».

«Более того, после 2014 года большую часть боевых действий на Донбассе вел батальон «Азов» (организация признанная в РФ террористической, деятельность запрещена) - неонацистское ополчение, интегрированное в Национальную гвардию Украины. Сторонники Украины утверждают, что эти неонацистские элементы позже были удалены. Но как минимум двое из пяти командиров, которых Зеленский недавно вернул на Украину как героев, - неонацисты, восходящие к основанию «Азова», - отмечает Кунднани.