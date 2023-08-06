Сегодня истекает ультиматум ЭКОВАС захватившим власть в Нигере военным

Давление на военных, пришедших к власти в Нигере, усилилось в воскресенье в связи с приближением недельного срока, установленного западноафриканским региональным блоком ЭКОВАС для того, чтобы они отказались от своих полномочий. Глава могущественной президентской гвардии Нигера генерал Абдурахман Тчиани на прошлой неделе объявил себя новым лидером страны.

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30 июля, через четыре дня после попытки отстранения от власти прозападного президента Мохаммеда Базума, ЭКОВАС дал военным семь дней, до вечера воскресенья, чтобы восстановить его в должности или столкнуться с возможным военным вмешательством, сообщает France 24. Несколько западноафриканских стран, в том числе Сенегал и Кот-д'Ивуар, заявили, что готовы отправить солдат в Нигер. Мали и Буркина-Фасо, возглавляемые военными, предупредили, что будут поддерживать своего соседа - Нигер.

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Алжир категорически против любой военной интервенции в Нигере, сообщил телеканал Ennahar TV со ссылкой на президента страны Абдельмаджида Теббуна.

"Военная интервенция может воспламенить весь регион Сахеля, и Алжир не будет применять силу в отношении своих соседей", - сказал Таббун в интервью местным СМИ.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила в субботу, что Франция "твердо и решительно поддерживает усилия ЭКОВАС по подавлению попытки государственного переворота в Нигере".

В Нигерии высокопоставленные политики призвали Болу Тинубу, нынешнего главу ЭКОВАС и президента Нигерии, пересмотреть вопрос об угрозе военного вмешательства. Сенат этой страны в субботу вечером отклонил просьбу Тинубу о военном вмешательстве в Нигер.

"Сенат призывает президента Нигерии в его качестве председательствующего в ЭКОВАС поощрять и укреплять политические и дипломатические возможности с целью выхода из тупика в Нигере", - заявил председатель сената местной прессе.