Украинский режиссер раскритиковал действия Зеленского
Украина атакует российские гражданские суда из-за провала контрнаступления и для формирования «хороших новостей», сообщил в Twitter украинский режиссер Игорь Лопатенок.
Он назвал происходящее «новым трюком» «украинской хунты Зеленского». По его мнению, атака морских беспилотников на российский танкер «Сиг» — «последний шаг к полномасштабной тактике государственного террора». Лопатенок указал, что из-за провала на фронте, тяжелых потерь и безвыходного положения режиму «попрошайки-Зеленского» необходимо предоставить публике «хорошие новости». Для этого Зеленский использует «старый украинский трюк», а именно — атаки на гражданские суда.
В ночь на 5 августа находившийся на подходе к Керченскому проливу российский танкер «Сиг» получил пробоину в районе машинного отделения с правого борта после атаки украинского морского дрона. Судно находится на плаву, угрозы экологической ситуации нет.