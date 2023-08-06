Украинский режиссер раскритиковал действия Зеленского

Он назвал происходящее «новым трюком» «украинской хунты Зеленского». По его мнению, атака морских беспилотников на российский танкер «Сиг» — «последний шаг к полномасштабной тактике государственного террора». Лопатенок указал, что из-за провала на фронте, тяжелых потерь и безвыходного положения режиму «попрошайки-Зеленского» необходимо предоставить публике «хорошие новости». Для этого Зеленский использует «старый украинский трюк», а именно — атаки на гражданские суда.