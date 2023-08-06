Эксперт объяснил причины проблем в отношениях Польши и Украины

«Всегда бывает, что проблемы на среднем уровне вылезают, и они омрачают общее сотрудничество, которое уже установилось. Подоляк эту ситуацию отразил. Он сказал, что сейчас такое время, и Польша — главный союзник Украины, несмотря на все трения, но в будущем мы будем с ними конкурировать. В данном случае он намекает на то, что Украина не останется страной, которая останется на иждевении у Польши. Эту логику, возможно, стоит здесь продлить, потому что у многих есть подозрение, что Украина будет все время с протянутой рукой просить деньги. Подоляк говорит, мол, извините, мы собираемся ходить с протянутой рукой, мы будем конкурировать в рамках нормальной международной конкуренции», — отметил он.