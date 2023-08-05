Зеленский: ракетные удары пришлись по объектам «Мотор Сич» в Запорожье

Украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что объекты предприятия «Мотор Сич» попали под ракетные удары в районе Запорожья, которые наносились 5 августа.

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По его словам, удары пришлись и на другие объекты в Хмельницкой области.

Ранее Военная хроника сообщила о пуске «Калибров» из Чёрного моря по объектам ВСУ.