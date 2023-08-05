Зеленский: ракетные удары пришлись по объектам «Мотор Сич» в Запорожье

Зеленский заявил, что ракетные удары пришлись по объектам «Мотор Сич» в Запорожье
Украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что объекты предприятия «Мотор Сич» попали под ракетные удары в районе Запорожья, которые наносились 5 августа.
По его словам, удары пришлись и на другие объекты в Хмельницкой области.
Ранее Военная хроника сообщила о пуске «Калибров» из Чёрного моря по объектам ВСУ.
Также стало известно, что мощные взрывы произошли в Запорожье, воздушная тревога там была объявлена уже после первых прилётов.