В субботу вечером, 5 августа, в Киеве произошли взрывы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на портал «24».

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Сигналы звучат в третий раз за день. Во всех регионах активно работают расчеты ПВО.

Региональные СМИ сообщают о взрывах в Хмельницкой, Киевской, Житомирской областях.

По предварительным данным, в районе военного аэродрома ВСУ близ Староконстантинова (Хмельницкая область) прозвучали 10 взрывов. На аэродроме располагались самолеты Су-24М, приспособленные для использования крылатых ракет Storm Shadow.

После первой серии хлопков прозвучали еще взрывы. Предположительно, это могла быть вторичная детонация после попадания по складам, где могли храниться британские крылатые ракеты.

Жители Староконстантинова сообщили в соцсетях, что из-за мощности взрыва близ города в некоторых домах повыбивало стекла.

Официальной информации о взрывах в указанных регионах пока не поступало.