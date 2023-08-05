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В Киеве произошли взрывы

В субботу вечером, 5 августа, в Киеве произошли взрывы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на портал «24».

В Киеве произошли взрывы
© РИА Новости

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Сигналы звучат в третий раз за день. Во всех регионах активно работают расчеты ПВО.

Региональные СМИ сообщают о взрывах в Хмельницкой, Киевской, Житомирской областях.

По предварительным данным, в районе военного аэродрома ВСУ близ Староконстантинова (Хмельницкая область) прозвучали 10 взрывов. На аэродроме располагались самолеты Су-24М, приспособленные для использования крылатых ракет Storm Shadow.

После первой серии хлопков прозвучали еще взрывы. Предположительно, это могла быть вторичная детонация после попадания по складам, где могли храниться британские крылатые ракеты.

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Жители Староконстантинова сообщили в соцсетях, что из-за мощности взрыва близ города в некоторых домах повыбивало стекла.

Официальной информации о взрывах в указанных регионах пока не поступало.

Уточняется, что своих целей достигли еще не все ракеты.

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