Появились сообщения о взрывах на украинском военном аэродроме

Очевидцы сообщают о серии взрывов близ Староконстантинова на Украине, где расположен военный аэродром. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

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«Еще несколько взрывов слышат жители Староконстантинова», — сообщает издание.

Ранее появились сообщения о взрывах в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях Украины.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.