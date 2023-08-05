Появились сообщения о взрывах на украинском военном аэродроме

Очевидцы сообщают о серии взрывов близ Староконстантинова на Украине, где расположен военный аэродром. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
«Еще несколько взрывов слышат жители Староконстантинова», — сообщает издание.
Ранее появились сообщения о взрывах в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях Украины.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.
Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.