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Кортеж экс-кандидата в президенты Турции Кылычдароглу попал в ДТП

Кортеж экс-кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу попал в аварию. Пострадали четыре человека, пишет Star.

Кортеж экс-кандидата в президенты Турции попал в ДТП
© globallookpress.com

Инцидент произошел на перекрестке Эрзинджан-Тунчели. В состав кортежа входили семь автомобилей.

По данным газеты, пострадали четыре человека, в том числе, двое журналистов.

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Данных о состоянии Кылычдароглу пока нет. Также пока нет сведений о характере травм, полученных пострадавшими.

Ведется расследование инцидента.

Напомним, что в 2023 году в Турции прошла избирательная кампания. Кылычдароглу был главным соперником действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Разница в голосах по итогам выборам составила лишь несколько процентов.

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