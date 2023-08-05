Кортеж экс-кандидата в президенты Турции попал в ДТП

Кортеж экс-кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу попал в аварию. Пострадали четыре человека, пишет Star.

Инцидент произошел на перекрестке Эрзинджан-Тунчели. В состав кортежа входили семь автомобилей.

По данным газеты, пострадали четыре человека, в том числе, двое журналистов.

Данных о состоянии Кылычдароглу пока нет. Также пока нет сведений о характере травм, полученных пострадавшими.

Ведется расследование инцидента.