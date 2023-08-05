Кортеж экс-кандидата в президенты Турции попал в ДТП

Кортеж экс-кандидата в президенты Турции Кылычдароглу попал в ДТП
Кортеж экс-кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу попал в аварию. Пострадали четыре человека, пишет Star.
Инцидент произошел на перекрестке Эрзинджан-Тунчели. В состав кортежа входили семь автомобилей.
По данным газеты, пострадали четыре человека, в том числе, двое журналистов.
Данных о состоянии Кылычдароглу пока нет. Также пока нет сведений о характере травм, полученных пострадавшими.
Ведется расследование инцидента.
Напомним, что в 2023 году в Турции прошла избирательная кампания. Кылычдароглу был главным соперником действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Разница в голосах по итогам выборам составила лишь несколько процентов.
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