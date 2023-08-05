The Hill: падение престижа армии США ставит под вопрос финансирование Украины

Масштабное падение доверия к вооруженным силам США создает «настоящий кризис» и может негативно повлиять на военную помощь Украине. К такому выводу пришло издание The Hill.

Последние данные Gallup (опрос 1 - 22 июня), показали, что индекс доверия американцев к своей армии стал самым низким за 25 лет, опустившись до 60%. В последний раз он был таким низким в 1997 году.

По мнению экспертов, этому способствовали «катастрофическое окончание войны в Афганистане два года назад» и недавние сообщения о сексуальных домогательствах и самоубийствах в армии.

Кроме того, сыграла роль и продолжающаяся в США «культурная война» - конфликт консервативных и либеральных ценностей, борьба социальных групп за доминирование их ценностей, убеждений и практик.

Армию США постоянно стремятся вовлечь в различные культурные и политические вопросы, споры о гендерном разнообразии, сексуальных отношениях и т.д. Зачастую это приводит к скандалам.

«Это совпадение многих вещей, и это становится настоящим кризисом», — сказал Майкл О’Хэнлон, аналитик Брукингского института.

Специалисты считают, что утрата доверия к армии США может повлечь за собой кризис в других областях национальной безопасности. Это приведет к усилению изоляционистских настроений у американской общественности, а также может сказаться на оказании военной помощи Киеву.

«Должны ли мы поставлять оружие Украине? Я думаю, что если люди не верят, что военные поступают правильно, они с гораздо большей вероятностью скажут: «Нет, зачем нам это? Пусть Украина позаботится о себе», - заявил заместитель директора Центра безопасности имени Скоукрофта Мэтью Крениг.