Бывший президент Польши рассказал о грядущем дне свободы для Белоруссии

«Нам довелось жить, когда меняются эпохи. Люди борются за эту новую эпоху, но старая защищает себя. Многие люди сегодня страдают в тюрьмах и разными другими способами», — сказал Валенса. Он отметил, что в свое время тоже прошел через подобное, сражаясь за мир и свободу.