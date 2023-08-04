Эксперт спрогнозировал резкое сокращение урожая зерновых на Украине

«Украина за 30 лет довела свое сельское хозяйство до такого состояния, что единственными рентабельными культурами стали зерновые и масличные. На них приходилось до 80% экспорта. Для их выращивания не требовалось много людей и не нужно было развивать свое сельскохозяйственное машиностроение», – указал он.



«Этими культурами засеивались максимальные площади, затем на них загонялись высокопроизводительные западные комбайны с минимумом механизаторов, а убранное зерно сразу везлось в порты. Вся схема работала «с колес», потому что на Украине нет условий для хранения нескольких миллионов тонн зерна. В прошлом году с Украины вывезли 46 млн тонн сельхозпродукции, из них по морю – 32,8 млн тонн», – отметил аналитик.



«Думаю, большую часть того, что засеяно сейчас, по инерции уберут. На Украине еще есть те, кто надеются, что зерновая сделка заработает. Но агрохолдинги уже корректирую структуру посевных площадей на Украине – меньше отдают под зерновые, больше – под подсолнечник, чтобы компенсировать потерю ушедших к России территорий и маслоэкстракционных заводов», – добавил спикер.