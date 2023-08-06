В Киеве подняли трезубец на щит монумента «Родина-мать»

Рабочие подняли трезубец на щит монумента «Родина-мать» в Киеве .

Об этом информирует украинское издание «СТРАНА.ua».

«На памятник Родины—матери в Киеве с утра установили украинский герб — трезубец», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время продолжается монтаж панелей щита.

Ранее подъём тризуба на монумент «Родина-мать» в Киеве решили перенести из-за темноты.

Кроме того, на Украине предложили снять звёзды с меча на монументе «Родина-мать» в Киеве.