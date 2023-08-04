В Саудовской Аравии назвали дату проведения конференции по Украине

«Проведение этой встречи знаменует собой продолжение гуманитарных инициатив и усилий, предпринятых в этом отношении Его Королевским Высочеством принцем Мохаммедом бен Салманом бин Абдулазизом Аль-Саудом, наследным принцем и премьер-министром, а также общения Его Королевского Высочества с руководством России и Украины», — пишет агентство.