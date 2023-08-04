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В Саудовской Аравии назвали дату проведения конференции по Украине

Официальное новостное агентство Саудовской Аравии Saudi Press Agency сообщило, что власти страны подтвердили намерение провести консультации по Украине.

В Саудовской Аравии назвали дату проведения конференции по Украине
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По данным агентства, они пройдут 5–6 августа в Джидде. Уточняется, что консультации пройдут на уровне советников по нацбезопасности.

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«Проведение этой встречи знаменует собой продолжение гуманитарных инициатив и усилий, предпринятых в этом отношении Его Королевским Высочеством принцем Мохаммедом бен Салманом бин Абдулазизом Аль-Саудом, наследным принцем и премьер-министром, а также общения Его Королевского Высочества с руководством России и Украины», — пишет агентство.

Выражается надежда на то, что встреча «будет способствовать укреплению диалога и сотрудничества путем обмена мнениями, координации и обсуждения на международном уровне путей обеспечения разрешения кризиса».

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