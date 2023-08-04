В США умер актёр из сериала «Во все тяжкие»

Актер Марк Марголис, исполнивший роль одного из лидеров наркокартеля Гектора Саламанки в сериалах "Во все тяжкие" (Breaking Bad, 2008-2013) и "Лучше звоните Солу" (Better Call Saul, 2015-2022), умер в США в возрасте 83 лет. Об этом сообщает портал The Hollywood Reporter со ссылкой на его сына Моргана Марголиса.