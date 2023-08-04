Кандидат в президенты США приехал на Украину

Кандидат в президенты США и экс-губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи приехал на Украину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что Кристи провёл встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также посетил места боевых действий в окрестностях Киева.