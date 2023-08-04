В ВОЗ заявили об очень высоком риске распространения холеры в мире

Вспышки холеры зарегистрированы с начала года в 25 странах, что на девять стран больше, чем за тот же период в 2022 году. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), расценившая риск дальнейшего распространения этой болезни в мире как "очень высокий".

Как отмечает ВОЗ в своем информационном бюллетене, "с начала года по 15 июля по меньшей мере 25 государств сообщили о случаях холеры". Последнее по времени уведомление о выявлении этой болезни пришло в ВОЗ в середине мая из Индии. За аналогичный период в прошлом году случаи холеры были отмечены в 16 странах.

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"Учитывая растущее число вспышек и их географическое распространение, а также нехватку вакцин и других ресурсов, ВОЗ продолжает расценивать риск на глобальном уровне как очень высокий", - констатировала женевская штаб-квартира организации.

Факторами, способствующими распространению холеры в некоторых странах и регионах планеты, ВОЗ называет, в частности, сезон дождей в Западной Африке, который длится с мая по октябрь. Кроме того, как считают в организации, природное явление Эль-Ниньо, которое обычно приводит к увеличению осадков в южной части Южной Америки, на юге США, на Африканском Роге и в Центральной Азии, "скорее всего изменит динамику вспышек холеры, поскольку увеличение количества осадков, наводнений, ураганов, циклонов и засух может ограничить доступ к чистой воде" и ресурсам здравоохранения.

"Более высокая температура воды, связанная с Эль-Ниньо, также может способствовать размножению холерного вибриона в водной среде, что может увеличить вероятность вспышек холеры", - говорится в бюллетене.

Особенно сильно болезнь затронула Африку. С начала года о случаях холеры сообщили 14 африканских стран. Вспышки болезни были зарегистрированы, в частности, в Демократической Республике Конго, Камеруне, Малави, Мозамбике, Сомали, Эфиопии и ЮАР.

На северо-западе Сирии зарегистрировано более 109 тыс. случаев холеры, на остальной территории этой страны - более 74 тыс., в Афганистане - более 98 тыс., в Малави - 58 тыс., на Гаити - около 55 тыс., в Мозамбике - более 33 тыс.