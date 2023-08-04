Япония напомнила о реальности атомных бомбардировок для всего мира

Япония считает важным донести до всего мира, какими были последствия американских атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки и рассматривает проведение памятных церемоний как часть усилий по ядерному разоружению. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Япония будет апеллировать к тому, что применение ядерного оружия привело к трагедии, не поддающейся описанию. Как я уже говорил, важно донести реальность атомных бомбардировок до всего мира, в том числе на высоком уровне. Мы считаем это одной из отправных точек для всех усилий по ядерному разоружению", - сказал он, комментируя предстоящие памятные мероприятия.

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По его словам, премьер-министр Фумио Кисида посетит траурные церемонии в Хиросиме и Нагасаки, которые пройдут 6 и 9 августа соответственно. Посольство США в Японии также сообщило, что в Хиросиму на памятные мероприятия приедет посол Рам Эммануэль.

Американский лидер Джо Байден, принимавший участие в саммите Группы семи (G7) в мае этого года, стал вторым действующим президентом США, посетившим Хиросиму. Однако, как и Барак Обама, побывавший здесь в 2016 году, извинений за атомные бомбардировки он не принес. В памятной книге Музея мира он оставил краткую запись, призвав сохранять надежду на построение мира, в котором не будет ядерного оружия.

О бомбардировках

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Это единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия.