Российские силовики выявили военкомов, которые руководят мобилизацией в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил РФ.

По его словам, оперативники получили данные об уроженце Донецкой области Вадиме Атрюхе и уроженцах Мурманской области: Андрее Глущенко и Сергее Петрове. Все они в настоящее время проводят «мобилизационные мероприятия» на занятой Вооруженными силами Украины (ВСУ) части ДНР.

Все трое до 2014 года проходили службу в Донецке, а с 2014 года участвовали в так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. «Именно они являются причиной того, что мобилизованные граждане Донецкой области с временно подконтрольной Украине территории вынуждены воевать со своими соседями в ДНР», — заявил сотрудник российских силовых структур.