МИД Молдавии опроверг слухи о создании гостиницы в посольстве в России

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии Игорь Захаров выступил с опровержением появившихся ранее в сети слухов о возможном превращении здания посольства в России в гостиницу. Об этом сообщает РИА Новости.