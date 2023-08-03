США изменили и сократили санкционный список по России

Соединенные Штаты внесли изменения и сокращения в свой санкционный список по России, добавив в этот перечень в том числе Институт общей физики РАН, Казанский научный центр РАН и Институт твердого тела РАН. Об этом сообщило в четверг Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.

Как минимум в одном случае - с Институтом твердого тела РАН - американские рестрикции и так уже действовали. О введении ограничений против него под предлогом нарушения американского режима экспортного контроля в отношении Москвы Вашингтон объявлял в сентябре минувшего года.