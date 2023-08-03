США изменили и сократили санкционный список по России
Соединенные Штаты внесли изменения и сокращения в свой санкционный список по России, добавив в этот перечень в том числе Институт общей физики РАН, Казанский научный центр РАН и Институт твердого тела РАН. Об этом сообщило в четверг Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.
Как минимум в одном случае - с Институтом твердого тела РАН - американские рестрикции и так уже действовали. О введении ограничений против него под предлогом нарушения американского режима экспортного контроля в отношении Москвы Вашингтон объявлял в сентябре минувшего года.
Кроме того, из черного списка была вычеркнута яхта Addiction, принадлежащая российскому предпринимателю Сергею Адоньеву и ходящая под флагом Мальты.