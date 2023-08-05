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По всей Украине объявили воздушную тревогу

Утром в субботу, 5 августа, на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Такие данные приведены на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации страны.

На всей территории Украины прозвучала воздушная тревога
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На карте показано, что тревога вводится во всех регионах Украины, не считая Киева. Такой режим объявлен в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Хмельницкой, Винницкой и остальных областях. В Киевской области власти также объявили сигнал тревоги.

Ранее также стало известно, что в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Уточнялось, что почти одновременно в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях был подан сигнал тревоги. Помимо этого, она объявлялась в подконтрольных Украине частях Запорожской и Херсонской областей.

4 августа на Украине также сообщили о взрывах в Харьковской области и Херсоне. Помимо этого, издание «Зеркало недели» писало про Сумскую область, где тоже были слышны взрывы.

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