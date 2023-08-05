На всей территории Украины прозвучала воздушная тревога

Утром в субботу, 5 августа, на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Такие данные приведены на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации страны.

© Lenta.ru

На карте показано, что тревога вводится во всех регионах Украины, не считая Киева. Такой режим объявлен в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Хмельницкой, Винницкой и остальных областях. В Киевской области власти также объявили сигнал тревоги.

Ранее также стало известно, что в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Уточнялось, что почти одновременно в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях был подан сигнал тревоги. Помимо этого, она объявлялась в подконтрольных Украине частях Запорожской и Херсонской областей.