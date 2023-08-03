Депутат Бундестага: адепты силового решения конфликта на Украине просчитались

Военные эксперты допустили ошибки в своих прогнозах по конфликту на Украине , рассказал в эфире радиостанции Deutschlandfunk депутат Бундестага Ральф Штегнер .

Парламентарий отметил, что не следует рассматривать ситуацию только с военной точки зрения. Необходимо, добавил он, сосредоточить усилия и в других сферах: экономической, политической, гуманитарной.

«Необходимо признать, что оценка тех, кто руководствовался одной лишь военной логикой изменилась и они во многом обманулись», - подчеркнул Штегнер.

В связи с этим, пояснил Штегнер, не нужно спешить с поставками более мощных и дальнобойных вооружений. Их отправка приведет не к завершению конфликта, а только к его эскалации.