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Депутат Бундестага: адепты силового решения конфликта на Украине просчитались

Военные эксперты допустили ошибки в своих прогнозах по конфликту на Украине, рассказал в эфире радиостанции Deutschlandfunk депутат Бундестага Ральф Штегнер.

Депутат Бундестага: адепты силового решения конфликта на Украине просчитались
© globallookpress.com

Парламентарий отметил, что не следует рассматривать ситуацию только с военной точки зрения. Необходимо, добавил он, сосредоточить усилия и в других сферах: экономической, политической, гуманитарной.

«Необходимо признать, что оценка тех, кто руководствовался одной лишь военной логикой изменилась и они во многом обманулись», - подчеркнул Штегнер.

Депутат заметил, что ошибка военных экспертов отчетливо видна на фоне неудачного контрнаступления ВСУ.

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В связи с этим, пояснил Штегнер, не нужно спешить с поставками более мощных и дальнобойных вооружений. Их отправка приведет не к завершению конфликта, а только к его эскалации.

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